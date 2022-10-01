新華社用戶端報導，內蒙古自治區呼和浩特市新冠肺炎疫情防控工作1日召開新聞發布會指，經基因序列檢測，呼和浩特市本輪疫情的首例確診病例感染毒株屬於新冠病毒Omicron變異株BF.7進化分支。並依風險高低採取「足不出戶、上門服務」、「足不出區、錯峰取物」、「個人防護、避免聚集」等措施。

據稱，9月30日0時至24時，呼和浩特市新增本土新冠肺炎確診病例17例、無症狀感染者6例。截至9月30日24時，呼和浩特市本輪疫情累計報告確診病例19例、無症狀感染者6例。截至9月30日24時，呼和浩特市共排查本地密接、次密接人員2940人，其中密接1348人，次密接1592人，已全部落實相應管控措施，流調溯源、基因測序、隔離轉運、醫療救治等相關工作正在有序進行。

自9月30日21時起，對回民區4地、玉泉區2地調整風險等級：回民區新民街心月家園西區、回民區三順店西巷奧威花園、回民區三順店西巷祥和四區、回民區三順店西巷電影公司家屬樓南樓、玉泉區九龍灣街蘭德公寓6-17層畫定為高風險區，採取「足不出戶、上門服務」的封控措施；玉泉區九龍灣街蘭德公寓(除6-17層)外畫定為中風險區，採取「足不出區、錯峰取物」的管控措施；回民區、玉泉區除已畫定的高、中風險區之外的區域畫定為低風險區，採取「個人防護、避免聚集」的防範措施。截至目前，呼和浩特市共有高風險地區9個、中風險地區4個。

呼和浩特市商務局副局長譚金龍介紹說，為豐富節日市場供應，呼和浩特市各大農批市場和大型商超等企業，都提前加大了貨源組織力度，目前全市市場貨源充足、供貨管道暢通，未受到疫情影響。

據監測數據顯示，呼和浩特市美通等4大農批市場蔬菜日均進貨量在1200噸以上，可以滿足市場正常供應；米、面、油日均進貨量分別在270噸左右，市場庫存能夠滿足3個月以上正常供應；肉蛋日均進貨量在70噸左右，市場庫存能夠滿足20天以上正常供應。華聯、家家悅超市等60多個重點終端網點加大貨源組織力度，目前各網點備貨量由原來的2天增加到了3至5天，可充分滿足市民消費需求。9月29日至10月7日，呼和浩特市啟動政府儲備豬肉投放工作，共設置43個網點、投放100噸市本級儲備豬肉，增加肉類市場供應，穩定市場價格。