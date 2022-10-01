前新竹市長林智堅1日在為黨籍市議員參選人楊玲宜站台時首度公開回應民眾黨新竹市長參選人高虹安的歧視發言，林智堅表示，沒有人該為網路霸凌與歧視而噤聲，他絕對捍衛新竹媽媽說話的權利，台灣作為民主自由的國家，眾人享有言論自由的權利，呼籲更多新竹媽媽站出來，網軍惡意攻擊也應到此為止。

林智堅面對高虹安的學歷歧視，不避諱談及說，「是，我是中華大學夜間部畢業」，他的確在年少時放棄黃金學習時光，直至家庭劇變，才開始珍惜能讀書的日子，所以辛苦半工半讀完成學位。

林智堅指出，邊學邊問、邊學邊努力，是他當時想法，他知道有很多年輕人和他一樣，當自己懂事之後，繼續努力，沒有不對。

針對高虹安哭喊「我不是林智堅」，林智堅更是回應表示，「她當然不會是林智堅，林智堅是唯一，只有我1位而已」。他說，他當了9年助理、5年議員，也在民進黨最困難的2014年，義無反顧參選新竹市長，他對新竹充滿熱情，而且8年來和夥伴，包含沈慧虹、總召柯建銘、新竹隊，努力翻轉了新竹。

「選舉要歡歡喜喜把自己的優點凸顯出來，而不是用歧視傲慢製造仇恨」，林智堅說，他為這次的選舉一連串的風暴感到憂心，大家都不講政見，也不說地方願景與規畫，反而透過網軍謾罵讓選舉失焦。

林智堅指出，近日發生新竹媽媽事件，她只是寫出新竹這幾年的改變和建設，就被網軍出征霸凌，還被網路群組威脅公布住處，讓這位新竹媽媽心生恐懼，最後只能害怕擔心的關閉臉書。

他要向選民喊話，台灣是個民主自由的國家，人民有言論自由的權利，呼籲選民睜大眼睛，不要選歧視學歷、不能包容不同聲音的人。