蔣萬安競選辦公室總幹事林奕華痛批，陳時中政策小組召集人管碧玲從蔣萬安完整的教育政策中，片面截取部份內容胡亂批評，根本是以偏概全，刻意扭曲；林奕華敬告陳時中陣營，看教育政策應從整體來看。

林奕華說，蔣萬安提出的教育政策是以三階段幼兒、國民教育、中等及後中等教育為核心，並著重增加教育經費，規畫從幼兒到學習型城市的十項政策，雖不敢說面面俱到，但凡看過政策內容的人，應都能看出蔣的政策具有宣示性、目標性與掌握世界趨勢的優點，不但有層次，而且掌握各面向關鍵問題。

對於管碧玲指稱蔣萬安教育政策有六項缺失，林奕華逐條反駁了管碧玲不實指控；第一管碧玲說「在幼兒教育中，蔣萬安提出於各領域透過遊戲跟探索讓學生多元學習，等於認同陳時中政見，但是不如陳時中具體」。

對此，林奕華反駁，強調蔣萬安的政見，關鍵在於成立STEAM及新科技發展辦公室，從幼兒到高中階段都有規畫，將統整資源，培育師資及規劃課程，並非管碧玲所言，只談到幼兒教育，陳時中的政見僅補助學校社團活動與寒暑期營隊，但蔣萬安是規畫課程，培育師資，因此就深度廣度而言，陳時中與蔣萬安不能比。

林奕華說，第二管碧玲提到「蔣萬安提出補助私幼學費從每學期補助1萬3660元提升到每年5萬元，但未提出財政規畫」；林奕華反駁，蔣萬安的政策在於縮減公私立幼兒園差距，減輕家長負擔。

林奕華說，「請管碧玲了解一下，家長有小孩就讀私立幼兒園的負擔有多重，拿出同理心，而且我們首先揭櫫的，是要增加教育預算，早就有財政規畫，不知是管碧玲故意不提，還是根本沒讀完我們的教育政見就先入為主，先批再說？」

林奕華也批陳時中，開出四年內100所幼兒園降低師生比至1：12的支票，卻根本未說明100所幼兒園到底包含多少班？且降低班級人數，勢必減少招生名額，等於是台北市民子女就讀公立幼兒園的機會又被剝奪，不知是陳時中陣營對幼兒教育不熟悉，還是只顧喊出漂亮口號卻不考慮後果。

此外，管碧玲批評蔣萬安所提「與國外學校結盟，擴大交流、短期方案」，既空泛又不深入」，林奕華反駁，直指管碧玲錯把蔣萬安的政策說明當成具體政策，蔣萬安政策重點，在於打造無邊界教室，邁向國際化教育城市。

林奕華說，「蔣萬安的政策不但有具體課程，協助學生和國外學校連結，修習學分和文憑，也締結姊妹校進行感情交流，更擴大邀請國外師生來訪，對老師和學生產生比較廣大而長遠的影響。」

針對管碧玲批評蔣萬安所提的特教政策當中，「對特教師及弱勢學生在教學、課後照顧及生活扶助給予更大支持，並與業界合作協助就業」，只是空談教育常識，不如陳時中；林奕華反駁管碧玲，指出2個重點。

她說，蔣萬安計畫將特教預算由現今的11.24％提升到13％，等於特教預算每年增加10億以上，卻看不到陳時中陣營對要做這麼多事的財政規畫。

林奕華批評，依據蔣萬安陣營長期的觀察，發現特教孩子的家長對子女在學校所受教學和照顧大致是滿意的，家長最擔心的反而是出了學校之後的生活自理和就業問題，因此蔣陣營提出與業界合作促進及協助就業，對特教生的關懷不應只限於學校，還要延伸到解決就業問題。

而管碧玲批評蔣萬安所提出「保障教師專業自主及工作權」，更是毫無新意，未及陳時中所提政策深入；林奕華反駁，管碧玲所言固是法規所訂，教師超額應優先輔導介聘，但是蔣陣營是更深入探討。

林奕華指出，若無缺可介聘，仍保障教師留在原校，或支援他校及其他教育相關機構，關注的是「萬一的狀況」，以保障教師工作權為優先，而不是硬梆梆得說「法規有保障」，蔣的政見更尊重教師。

林奕華強調，高中職教師逐年給予編制，是基於教學需要，若遇少子化要超額現今學校都有適度控管員額的預警機制，管碧玲無須擔憂。

最後，對於蔣萬安所提「高齡校舍逐年改建」政見，只著重最起碼的校舍安全，陳時中則將整合實驗、數位教育等跨領域整合場域，讓老舊校舍活化為「多元創新教育園區」。

林奕華反駁指出，管碧玲又是只看標題就批評，蔣萬安陣營改建高齡校舍是為了打造智慧，節能、健康的多用途校舍，不僅是為了注重安全，更是把校舍建築與先進趨勢與教學、環保意識、社區共用相結合。

她痛批，陳時中政見讓老舊校舍活化為「多元創新教育園區」，卻不談安全鑑定，實際上老舊校舍應先做安全鑑定，否則忽視了安全，一切的教育效果都是零。