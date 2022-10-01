高雄市鹽埕區新樂街自發性舉辦的活動「鹽埕奶茶節」邁入第三屆，此次由勞動署高屏澎東分署、高科大人文社會學院及日光小林社區發展協會共同舉辦「鹽埕世界盃奶茶節」，即日起至31日，以今年世界盃為活動主軸，結合在地店家聯合行銷辦理集點。串聯店家的幕後功臣蕭清元表示，除了好喝的在地特色奶茶外，此次還有店家提供多項如飯店住宿券等好禮，邀請市民朋友共襄盛舉。

新樂街有12家奶茶店家進駐，有「奶茶一條街」之稱，自2020年開始舉辦第一屆鹽埕奶茶節，今年則邁入第三屆，此次又比以往更進一步，新規畫「老屋再造，鮭魚返鄉」文青導讀參訪行程，帶領民眾走訪鹽埕老屋，了解在地歷史人文；另有水果珍珠DIY，適合親子、情侶一同參與，將鳳梨等水果變成一顆顆美味的水果珍珠；最大宗則是直播抽獎，由在地店家提供優惠券等獎品，其中最大獎為翰品酒店約4000元雙人房住宿券。

蕭清元表示，日本遊客喜歡特地來台灣喝珍珠奶茶，因新樂街有數家奶茶店，便以此為發想，創造奶茶一條街，起初奶茶街品牌建立不易，所幸店家都能夠踴躍參與互相提出意見磨合，才能將奶茶街的品牌擦亮。

蕭清元指出，基本上辦活動都是由上往下，政府單位規畫好再跟店家討論，他們則是由下往上的方式，先提出想法都店家討論，看店家意願參與，再透過與店家不停的磨合修正，才成功舉辦第一屆奶茶節；第二屆奶茶節則開始有單位的協助幫忙，到這屆有更多單位投入，如勞動署高屏澎東分署、高科大、日光小林社區發展協會的幫忙，才能成功舉辦。

蕭清元接著說，透過奶茶節的宣傳，有更多年輕人會到新樂街開店，讓街中能有更多元的行業，另外不少房東也會聯繫他，協助出租店面給有些找不到店面的業者。這次開幕式也有許多幼兒、老年的團體一同協助，都能體現出在地居民活絡鹽埕區活化向心力。

參與的奶茶業者如不二奶茶、藕家奶茶、偷喝奶茶等店家表示，在奶茶節期間，店家合力舉辦的優惠都會吸引不少人潮帶動買氣，業績都會比平日好約3成。

店家紛紛表示，蕭清元是在地居民，看遍鹽埕區的興衰，所以很用心的串聯在地店家，活絡老街區不遺餘力，打造獨有的品牌，很感謝他的努力。

遊客蔡姓男大生表示，平日也會到奶茶街購買飲料來喝，近期透過店家得知1日會有奶茶節，剛好趁放假時與朋友來這邊參加活動。