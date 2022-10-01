九合一選舉近在咫尺，日前《鏡週刊》踢爆國民黨和台灣民眾黨參選人對選情不利的新聞事件，而最近又爆出了鏡電視上架的爭議，這也讓許多民眾開始質疑，是否為了入主新聞頻位，才透過打擊非綠營參選人表達「效忠」之意，而根據最新的網路數據中可以看到，大量網友早已認為「NCC負面聲量爆棚」，甚至喪失獨立機關的公正性，被認為是大開民主倒車。

根據《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」的分析可以看到，從2020年9月中天新聞台關台前至今年9月的網路輿情走勢，在這段時間NCC共有3波聲量高峰，首先是2020年10月至12月中天申請換發執照不過「關台」前後，網路正反意見論戰不斷，最高峰單月創下13.6萬聲量；再來則是在2022年8月NCC為推動「數位中介法」引發輿論譁然質疑恐使「網路大戒嚴」時代來臨，創下7.5萬聲量；最後則是近期傳出鏡電視要取代55台TVBS新聞台頻道，遭網友抨擊蔡政府意圖掩護鏡電視進入熱門新聞頻道，累積聲量達6.9萬。

TPOC也指出，「觀察網路輿情數據走向發現，NCC負面聲量爆棚，許多網友早已不信任NCC，直指NCC已喪失獨立機關的公正性，或進而批評蔡政府明目張膽地透過政治之手干預新聞自由，對於蔡政府信任跌至谷底，認為是大開民主倒車」。