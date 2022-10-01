陳吉仲批國民黨排山倒海汙衊 張善政爆怒回嗆「一句話」 @中時新聞網 ​

農委會主委陳吉仲陷研究案抄襲疑雲，陳認為遭到汙衊，將提告國民黨等人。國民黨桃園市長參選人張善政說，是民進黨最近才在排山倒海的汙衊別人。

陳吉仲稱周一將提告，捍衛自己的清白，其中包含猛攻此事的桃園市議員參選人凌濤。張善政說，民進黨最近才在排山倒海的汙衊別人。

凌濤則說，民進黨透過農委會當政治的打手，大家都看得非常清楚。陳吉仲拿2003年標案的論文去搪塞2005年的研究成果就是一魚兩吃，而且是拿農委會的錢去A農委會的錢，簡直是超級慣犯，而且是超級達人A錢的慣犯。

凌濤又說，其中不止是2005年去抄襲2003年的報告。他包括2015年跟2017年的兩個科技部的案子，全部都是抄襲。包括有關這個「愛情公寓」轉載的這個文章，以及《科學人》的雜誌跟期刊，還有所有碩、博士論文的摘要。

凌濤批評，大學的教授抄襲認真學生的論文摘要，簡直是非常匪夷所思，非常不認真，「懶到不可思議。」所以奉勸陳吉仲不要用提告的方式要來轉移焦點，要出來面對自己是抄襲慣犯跟A錢達人的指控。