新北市瑞芳1日發生男子揮刀叫囂事件，警方用盾牌將男子壓制後，強制送醫。（新北市警察瑞芳分局提供／張志康基隆傳真）

新北市瑞芳一名男子10月1日下午，在瑞芳市區的一處巷弄裡，揮舞著一把麵包刀大聲叫囂，並且在自家大肆破壞，還亂扔物品。經民眾報案後，新北市警察局瑞芳分局派出多名員警，透過盾牌將該名男子壓制後，強制將他送醫治療。

10月1日下午1時許，新北市瑞芳分局接獲民眾報案，指瑞芳某民宅外有一名40餘歲的男子持刀叫囂，民眾擔心被波及，希望警方能到場協助處理。

瑞芳分局在接獲報案後，立即派遣瑞芳派出所的線上巡邏警力到場處理，由於男子手上持刀，也特別提醒員警在處理事要有危機意識，須提高警覺並保護自身安全。同時，分局也通報瑞芳所副所長吳界元、交通分隊、大寮所線上巡邏警力趕赴現場協助處理。

員警到場後，發現年約40餘歲的許姓男子上身打赤膊，手上握著一把麵包刀大聲咆哮，現場員警試圖接近，但許男不願聽從警方勸告，員警便利用盾牌上前，將許男壓制住後，通報119請救護人員強制送醫治療。過程中沒有任何人員傷亡，順利解決。

經警方初步調查，許男有多項毒品及恐嚇危害安全前科，1日午間疑似服用藥物過量，情緒激動，便在自家大肆破壞及丟扔物品。附近鄰居要他自制一點時，許男突然爆怒，從家中拿出一把麵包刀，站在門口揮舞叫囂。鄰居為避免事態擴大，只好報警請員警協助。

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