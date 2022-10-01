女神Angelababy（baby，楊穎）和男星黃曉明從結婚受到各界祝福，到後來屢傳婚變，最終在今年1月28日證實結束近7年婚姻，兩人也表示「未來仍是家人」；baby恢復單身後雖有傳出緋聞，近日卻被網友從微博新功能中發現，從以前至今她仍相當關注黃曉明，掀起熱議，更有人驚呼「她好愛他」。

Baby和黃曉明結束近7年婚姻後，兩人對離婚原因隻字不提，只用仍是家人帶過，目前也各自有各自生活，無論在演藝工作上，或是感情生活，兩人都有傳出緋聞，外界也認為他們真的放下彼此。

粉絲發現baby仍關注著黃曉明一舉一動，認為她真的好愛他。(圖/ 摘自Angelababy微博)

不過，最近大陸微博推出新功能，每個人都能瀏覽任何帳號瀏覽過的超話（超級話題）記錄，沒想到有粉絲一看baby最近參與的超話中，就有「黃曉明」的記錄，且細看還發現她從2016年12月30日起，目前已經是粉絲等級3，看出她有多在乎黃曉明；反觀黃曉明的記錄中，卻沒見到baby的任何痕跡。

許多粉絲被baby似乎還未忘記前夫打動，還忍不住激動表示，「她好愛他」、「被虐到，一個看過對方超話還等級3，一個從來沒關注過」、「Baby值得更好的」、「兩人好聚好散，網友就不用瞎起鬨了吧」。