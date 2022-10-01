為感念逝世100周年的美濃國小第3任校長黑川龜吉，高雄市政府客家事務委員會與高雄市客家文化事務基金會主辦「覓．黑川系列活動」，1日「覓．黑川」音樂會在勞工公園甜蜜登場，現場貼心地安排野餐區及飲食區，也有民眾自備野餐墊，一邊觀看「覓．黑川」音樂會的精彩表演。

「覓．黑川」音樂會邀請了雙金歌王林生祥、金曲歌手蕭迦勒、熱情活力的黑旋風樂團、音樂創作者劉道文，留奧女高音連筱筠、古典樂搭配現代舞團的地景舞蹈表演。

活動最後在映著黃昏的夕照中，所有演出者與高雄市副市長史哲、高雄市客委會主委楊瑞霞、詩人醫生曾貴海與貴賓手持LED蠟燭，眾人齊聲合唱此次活動特別創作的黑川校長主題曲「留愛在美濃」，現場氣氛熱鬧又滿溢著溫馨。

楊瑞霞表示，黑川校長是美濃國小第3任校長，他對於美濃地區的教育普及及文化教育平權觀念上有貢獻，藉由逝世100週年的時候，辦理這樣的活動來紀念這位教育家，並且傳達「教育善」的理念。

「留愛在美濃」主題曲作詞者曾貴海醫師表示，寫這首歌詞的目的是讓黑川校長平凡的偉大的精神重回現場，歌詞中有客家話、日語、華語，就表示客家族群的跨界、跨語言的呈現跟共融。作曲者劉道文老師也表示，整體曲風輕快又有力量，透過蕭迦勒寬廣的音域來演唱，像是輕輕的在訴說黑川校長的故事。

「覓．黑川—美濃甜蜜巷Walk inn系列活動」除了紀念音樂會與市集，高雄市客家文化事務基金會編寫了『覓．黑川--一位美濃老校長的故事』一書提供給現場民眾索閱，同時也將此書捐贈給高雄市圖書總館館藏，讓更多市民朋友能了解黑川校長及高雄市教育發展的歷史。

此次系列活動亦創作了《黑川物語》歌舞劇，將於10月8日在美濃客家文物館戶外廣場首演；11月19日還規劃「Walk in美濃甜蜜巷」小旅行，以輕旅行的概念，探訪美濃客庄。「覓．黑川系列活動」資訊：高雄市客家文化事務基金會臉書專頁https://reu：rl.cc/jGjW7L。