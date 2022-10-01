坊間流傳不少有關香蕉的迷思，例如「空腹時不能吃」、「彎的比較甜」等，農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」闢謠，指人體本身有調節機制，不會因空腹吃而影響健康，香蕉的形狀也不會影響水果的甜度及營養價值，不過出現水浸狀及發霉現象就別吃了。

不少人認為「彎的香蕉比較甜？」但農糧署解釋，香蕉生長擁有「背地性」，會朝著光的方向成長，而且不同品種、蔬果技術、季節、著果位置都會影響香蕉形狀，但風味與營養價值都相同，所以不管是直香蕉，還是彎香蕉都一樣好。

再來是「香蕉頭尾綠會致癌？」頭尾綠其實事後熟自然現象，香蕉摘下後會使用人工方式催熟，香蕉以食用酒精裝入乙烯發生器，並放於低溫狀態催熟，果實會由綠轉黃，再至出現斑點，共分成7色級，而頭尾綠屬於第5級熟度，置於常溫中頭尾會再轉黃，而食用酒精所產生的乙烯並不會危害身體。

還有人認為「飯前吃香蕉治百病？」不過飯前、飯後吃香蕉，其實並沒有太大差異，香蕉內含許多微量元素，空腹食用會改變體內的元素平衡，但人體本身有調節機制，並不會因空腹吃香蕉就影響健康，不過無論吃什麼都要適量，才能達到營養均衡。

另外有說法是「香蕉長斑不能吃？」香蕉放太久時會發現，表皮出現褐色斑點，而斑點越多表示越成熟，芝麻狀斑點是香蕉的色級7特徵，出現斑點時並非不能食用，但確實要盡快吃完，但若過熟時，果肉會呈現水浸狀，出現發霉現象則不應食用。

也有人指「香蕉裹錫箔紙保存能更久？」此說法並不正確，成熟香蕉存放於冷涼或冰箱內蔬果層，應使用「保鮮膜包裹」，外加一層報紙或薄布，防止凍傷與保鮮，約可保存1周，果皮顏色不變黑，還能留住原本的風味。