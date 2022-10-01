澎湃新聞報導，1日是中共建政73周年，也是中國科學院院士、諾貝爾物理學獎得主、北京清華大學高等研究中心名譽院長、教授楊振寧的百歲生日。

今年8月間，物理學家、中科院院士葛墨林撰寫的《我知道的楊振寧》由商務印書館出版面世。書中序言，葛墨林寫道：「我有幸認識楊先生40餘年。彈指一揮，我也是年過八旬的老人了。每當想起楊先生對我的關懷、幫助，心中總是有一種衝動，想把我瞭解的他的做人做事的點滴記下來，與朋友分享。以我很窄的接觸面，寫的都是小事情，希望大家可以從小事中感受到巨人的風範。」

據指出，葛墨林自20世紀70年代末結識諾貝爾物理學獎得主楊振寧，1980年代多次赴美跟隨楊振寧開展研究，後來在楊振寧的直接領導下參與南開大學數學所理論物理研究室的創建和教學科研，並在楊振寧創建北京清華大學高等研究中心初期作為兼職教授短期參與教研工作。該書以時間為線，記述了他對與楊振寧近半個世紀交往的回憶，其中很多內容和照片都是首次發布，具有相當的史料文獻價值。

澎湃新聞報導，近日身在天津家中的葛墨林接受電話專訪。在數度電話交流中，這位84歲老人一點一滴回憶起近半個世紀當中同「楊先生」的交往。一次他主動致歉，「年齡大了，差點忘記了重要事。近來有朋友傳給我，有網站發消息說楊振寧有物理與佛學的論述，這純係謠言。楊先生從來沒有這事。如有人研究物理與佛學的關係，那可能是別人的學術探討，我們無權過問。但網站造謠到楊先生頭上，這不能容忍。這一點，可否作為你電話訪問開頭我的聲明？」

葛墨林說：「給楊先生百歲獻禮，我要做三件事」

：第一，這本《我知道的楊振寧》，已經交由商務印書館出版——寫的都是自己親歷的小故事。

歐洲非常有名的科技類出版社Springer，他們準備要出一本慶祝楊先生100歲壽辰的書，估計10月不一定能出得來，歐洲那邊出書程序太複雜。書是他跟英國一位華人朋友合編的，題目叫做《物理和數學的對話》（Dialogue between Physics and Mathematics，at CN Yang 100）。書中將收錄四位諾貝爾物理學獎得主的文章，這是第二件事，Springer要出的書。

第三件事，孫昌璞院士是楊先生和他在中國合招的博士生，30年前他完成了一個書稿，《經典楊-米爾斯場理論》，是他在做博士時做的，全部算了一遍，谷超豪曾審閱過書稿，認為應該出版。