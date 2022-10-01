受到新冠肺炎疫情及場地問題三度延遲的牧德盃企業羽球排名賽，今年終於會到羽球迷懷抱，1日於台北市體育館盛大重啟賽會，吸引包括合作金庫、阿默蛋糕、澳根尼、台積電、聯發科、華碩電腦、台塑企業等各上市櫃公司羽球好手參賽，參與公司總市值上看18.5兆，約莫佔台股總市值47.7兆的38.8%。

第7屆牧德盃企業羽球排名賽分為專業組及企業組、團體賽及個人賽，共有60隊完成報名，其中包括6支羽球專業球隊，儘管第6屆因新冠疫情三度延誤，牧德盃恢復舉辦，賽事規模再往上推升層次，邀請去年東京奧運男子雙打金牌搭檔李洋/王齊麟，台灣男單「羽球王子」王子維一同出席賽會，並與國內頂尖企業交流同樂，共享羽球運動魅力。

冠名贊助商牧德科技總經理陳復生表示，秉持著提倡企業聘用體育績優生、培養運動員第二專長並營造公司內部運動風氣的初衷，牧德科技不僅獲得教育部體育署「運動企業認證」之外，也獲得「運動好人才、企業動起來」的經費補助，目前共有14位體優生在公司任職，約佔公司6%人力，而「牧德盃」就是在這樣的企業文化下形成，於公司內部變成一年一度的活動盛事。

牧德科技自2016年起於臺灣舉辦牧德盃羽球賽，牧德盃成立以來，藉由體優生長期對運動投入，以及導入舉辦賽事經驗，帶領超過100名企業員工，傾全力完成籌辦賽事的艱鉅任務，不僅提升公司向心力，也增加企業員工光榮感，本屆賽事總監蔡政羽，正是牧德科技長期聘任的羽球體優生，今年扛下賽會總召任務。 歷屆牧德盃積極拉近球友與國內頂尖球星距離，邀請包括周天成、王子維、李洋/王齊麟等人，力挺賽事共襄盛舉，多年來儼然成為，國內球迷與偶像近距離接觸的同樂的重要盛會，今年活動連江縣政府也跨海合作，除推廣馬袓觀光及在地特色外，更邀請馬祖酒廠打造專屬的牧德盃紀念酒，成為賽事亮點之一。

「羽球王子」王子維（左）亮相牧德盃企業羽球排名賽。（牧德科技提供）