雲林國際偶戲節，4米大型偶、開幕音樂會熱鬧登場。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「雲林國際偶戲節」已邁入第20年，1日開幕音樂會在虎尾鎮登場，首先由「藝術報國」團隊創作4米高的大型偶「艾拉」，在虎尾同心公園演出暖場，隨後進行嘉年華踩街，最後開幕音樂會以「轟動武林之誰是正英雄」為主題，邀各路英雄共襄盛舉，參與這場武林音樂盛會，讓今年偶戲節呈現更多元的偶戲文化。

「2022年雲林國際偶戲節」系列活動，於上個月23日開跑至本月10日，今年首次與衛武營國家藝術文化中心「2022衛武營馬戲平台」及「2022桃園鐵玫瑰藝術節」共同合作，推出大型偶「艾拉」，融合台灣大仙尪仔、歐洲戲偶的結構製作與操作方式，打造無年齡限制、平易近人的演出。

雲林縣長張麗善表示，今年雲林國際偶戲節透過結盟方式，將偶戲節做大，首次與國立故宮博物院南部院區、衛武營國家藝術文化中心、國立藝術教育館等國家級館舍合作，除了共製節目、共邀團隊演出，還安排全台戲劇比賽得獎的6所國中小學，於國慶連假來雲林交流表演。

張麗善說，雲林國際偶戲節是雲林的重大盛事，眾多戲迷引頸期盼的偶戲節開幕音樂會，去年因疫情影響未能舉行，今年強勢回歸，由縣府與霹靂國際多媒體共同打造開幕盛會，以樂曲出發，從掌中武林、金光武林再到霹靂武林，進行一場轟動武林的時空穿越音樂會。

縣政府指出，「轟動武林之誰是正英雄」音樂會有黃鳳儀、蔡佳瑩、劉昱賢、賴富正等多名霹靂布袋戲幕後主唱，詮釋霹靂布袋戲系列的經典歌曲，也邀請「布袋戲歌后」西卿傳唱布袋戲金曲。今年強調跨界結合，以布袋戲音樂結合搖滾、戰鼓、大提琴等演出，讓觀眾體驗不一樣的霹靂江湖。