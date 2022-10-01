北宜公路昨（9月30日）一名16歲周姓女子借朋友機車跑山，意外自摔遭對向水泥車輾斃，消息曝光引起輿論譁然。未料，今日又有民眾在台南市新營區直擊青少年騎乘機車雙載，直呼「現在的小朋友令他大開眼界」。

16歲周姓少女昨日透過男友借到一輛機車，隻身騎車上北宜公路，不慎於過彎打滑自摔，滾到對向車道，當場被對向水泥車輾過，送醫仍傷重不治。警方訊後，將周女男友、車主與水泥車駕駛等3人依過失致死罪送辦。

由於周女年僅16歲，消息曝光後引起輿論惋惜年輕生命就此消逝，但事隔不到1日，今日又有網友在臉書社團《爆料公社》貼出一段影片，事發地點為今日中午12時，該名網友在台南市新營區一間便利超商外直擊一名瘦小的未成年青少年，未帶安全帽騎乘機車，甚至後座坐著一名乘客，讓原PO不禁感嘆，「現在的小朋友真令我大開眼界。」

影片曝光後，火速引起網友關注，不少網友留言撻伐，「弱不禁風的樣子感覺隨時都可能雷殘」、「後面的小姐沒抱緊很危險」、「而且座那麼遠，一看就是工具人」、「油門一響，父母白養」；也有網友認出影片拍攝地點位於台南市新營區，但影片中的騎士是否真的未成年仍有待確認。