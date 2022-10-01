大里區公所表示，今年特別邀請婚齡最長的2對夫妻代表上台，獻花傳情意及向另一半宣誓愛的箴言。（大里區公所提供／潘虹恩台中傳真）

台中北屯區公所、大里區公所於1日上午舉辦「111年金婚鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動」，共221對夫妻結縭超過半輩子，其中結婚滿70周年白金婚5對、結婚滿60周年鑽石婚40對及結婚滿50周年金婚176對。

台中市副市長黃國榮及民政局長吳世瑋分別到場祝賀，黃國榮祝福長輩們恩恩愛愛、身體健康「呷百二」；吳世瑋則表示，夫妻同心牽手相伴50年或更長不容易，在場結縭半世紀以上的恩愛夫妻，彌足珍貴，也為現代年輕夫妻樹立典範，並期盼大家珍視婚姻及家庭的價值。

大里區公所表示，今年特別邀請婚齡最長（白金婚70周年）的夫妻林怡英、林陳藝雲及高西庚、高蔡牡丹2對伉儷代表上台，獻花傳情意及向另一半宣誓愛的箴言；林怡英的兒子表示，父母結婚70年希望穿上「紅支支」的大禮服，重溫當年結婚的喜悅，今日活動讓父母願望成真，藉此對父母親長期為家庭犧牲奉獻表達感謝。

據了解，高西庚夫妻民國40年結婚，經過漫長71年歲月仍恩愛如昔；高西庚更表示，年少時父母早逝，還需照顧年老的阿嬤，因此選擇做粗工，經媒妁之言與高蔡牡丹結婚後，為了一家老小更是辛苦到處做臨時工，但夫妻一起面對生活的種種困境，如今苦盡甘來、美滿幸福。

北屯區公所表示，今日受表揚伉儷中，最高齡為94歲的丁振華，他與妻子丁陳菊2人自民國60年結縭迄今51年，婚後育有2子1女、3個孫子。丁振華曾任軍事檢察官，軍中退伍後與妻子經營共同經營雜貨店，目前在家裡含飴弄孫，享受天倫之樂，他們也以自身經驗分享，夫妻相處之道就是要相互尊重體諒，才能維持婚姻長久。