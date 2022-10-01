對於《紐約時報》一篇評論文章質疑，美國是否真的可以保衛台灣？前立委郭正亮在《Yahoo TV》表示，蔡英文只看到她2024要卸任，只要安全下莊就沒事了，「事實上只是在買時間，越來越短視」，且強調台灣面臨兩種危機！

郭正亮分析，美國對外如果要一致，需要政治、軍事、經濟三種菁英要一致，美國的亂就是這三種菁英並不一致。譬如美國政治人物因為有選舉壓力，有一些論述即使做不到也繼續講，只剩宣傳價值。可是軍事菁英因為在第一線作戰，對風險評估很直接；經濟菁英也對於貿易戰、科技戰有不同看法。

郭正亮直言，美國問題在於政治菁英不誠實，無法說服軍事與經濟菁英，但是卻主導整個選民的看法。譬如軍事菁英給拜登的建議就是第一島鏈勝率很低，經濟菁英也說貿易戰已經輸了，但拜登找不到下台階，因此把更多盟邦捲進來，一定要到所有邏輯窮盡，論述才會調整。

郭正亮強調，這和台灣完全一樣，台灣甚至比美國還嚴重，企業界和軍方說了很多現實狀況，但被選舉、政治權力掌握一切。「事實上只是在買時間，越來越短視」，譬如認為台海戰爭暫時不會發生！

郭正亮提到，譬如蔡英文只看到她2024要卸任，只要安全下莊就沒事了；拜登可能也是如此思維，看得更短，今年不知道可否過關！這才是真正問題！

「我們現在碰到兩種可能危機」，郭正亮指出，第一就是政治菁英始終不去面對危機，讓危機越來越嚴重！第二是政治菁英會冒險、高估自己的能力，但距離現實越來越遠。