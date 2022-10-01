參選竹南鎮長的康世儒3年前敗北，今年再度挑戰現任鎮長方進興。（謝明俊攝）

現任竹南鎮長方進興選擇以無黨籍登記參選，以期選票最大化。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮長競爭，有如縣長選戰的延伸，在後龍各大路口都可見到兩名對手所設競選看板相互對峙。（謝明俊攝）

造橋鄉長參選人徐連斌在苗栗陶界相當有名。（謝明俊攝）

參選造橋鄉長的鄉代表古育誌，長期投入地方生態保育。（謝明俊攝）

參選後龍鎮長的謝清輝曾任後龍鎮代會主席。（謝明俊攝）

苗栗縣第4選區包含竹南鎮、後龍鎮及造橋鄉等3個鄉鎮，其中全縣人口次多的竹南鎮長之爭，現任鎮長方進興與康世儒沿續3年多前鎮長角逐，再次對決，精彩可期。後龍鎮長由前鎮代會主席謝清輝對上地政士出身的蔡坤松，倆人對決儼然是縣長選戰的延伸，造橋鄉長過去多年都是同額競選，今年則由徐連斌及鄉代古育誌對戰，坤輿事件成為選戰話題之一。

2018年，方進興以竹南鎮代會主席挑戰鎮長寶座，康世儒以曾任2屆鎮長的雄厚政治實力，與方進興對戰，結果在地方上以康世儒、康世明兩兄弟接連當了4屆竹南鎮長，出現「竹南都給你們康家做就好了！」的反彈情緒下，康世儒以1千多票敗北。今年選戰登記參選前，竹南地方上一度有傳言是由康世明出馬，但最後還是由哥哥康世儒出線挑戰。

康世儒這次再挑戰，選擇靠攏綠營，並在日前總統蔡英文來苗栗參加民進黨苗栗縣長參選人徐定禎造勢大會時，上台與綠營全體參選人同框，接受小英的加持，而方進興這次選擇以無黨籍登記參選，期望選票能夠最大化，來對戰康世儒投靠綠營的效應。

後龍鎮長參選人蔡坤松與謝清輝，這次都以國民黨身分登記參選，蔡坤松長期擔任立委陳超明後龍祕書職務，因此獲得陳超明代表的劉派支持，再加上苗栗縣副議長李文斌力挺，謝清輝則有前縣長劉政鴻所代表的小劉派支持，現任鎮長朱秋隆力挺，地方稱之背後其實是李文斌與朱秋隆的競爭，鹿死誰手？仍未可知！

造橋鄉向來屬於國民黨執政鄉鎮，過去多屆鄉長都是同額競選出線，這次參選的徐連斌與古育誌，同樣登記為國民黨。出身龍昇村的鄉代古育誌，過去一直投身地方生態保育工作，還將古家老宅當做學校生態教學教室，並積極投入造橋鄉反坤輿抗爭，日前，蔡英文赴苗栗，古育誌也主動登台與綠營參選人物同框，地方人士認為古育誌應是有意爭取綠營選票。

徐連斌則是造橋當地經營陶業有成的殷實商人，並長期擔任縣長徐耀昌造橋鄉祕書，這次參選造橋鄉長，除了徐耀昌的力挺外，還有立委陳超明及農會體系的奧援，實力相當雄厚。