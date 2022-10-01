富邦悍將老將王勝偉近期跟上年輕人腳步，創了IG帳號，隊友們爭相為他「打廣告」，短短1天就有約7千多名粉絲追蹤，但帳號卻在日前突然「消失」，好在球團幫忙申訴帳號又恢復，今天更新第3則貼文，他笑著說：「還好有趕上今天TAKE引退。」

今天是潘武雄「最後一武」，賽前王勝偉與他相見歡，並發文為他送上祝福，他在IG寫道：「走了3年，趕上了武神的引退儀式，就在今夜，我們一起為他獻上祝福。」

王勝偉透露當初會想創IG帳號的原因，「最主要是想分享自己訓練的影片，很多人跟我說，38歲了還能這樣守游擊很不容易，所以想要跟大家分享。」

他認為，自己算是比較害羞內向，所以想透過社群媒體跟大家分享，「我現在也還在學習，剛學會貼文，現在要開始學限時動態，其實有很多功能，感覺很好玩，但不知道球迷他們會想要看什麼。」

不過短短一天湧入太多追蹤粉絲，王勝偉IG突然遭到停權，他自己也十分錯愕，「我也不知道怎麼會這樣，那天要開突然不能用，有點傻眼。我朋友還說你是不是寫了不該寫的，還是追蹤不該追的，但我現在幾乎都是追蹤隊友啊！」

創帳號短短幾天就有7千多名粉絲，王勝偉又驚又喜，「真的嚇到！怎麼會有這麼多粉絲。」他透露之前就讀國一的大女兒就有想教他怎麼使用IG，如今老爸也「跟上腳步」，「接下來就等她手機禁令解除後，再來跟她說我有IG了。」