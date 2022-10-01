2022慈湖火舞光影季開幕，現場湧入大批遊客。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

2022慈湖火舞光影季設有特色燈區與遊樂設施。（觀旅局提供／蔡明亘桃園傳真）

慈湖園區為北橫公路必經景點，桃市府風景區管理處今起舉辦「2022慈湖火舞光影季」系列活動，5大亮點包括金曲歌手開唱、科技互動特色燈區、假日限定閃閃市集、白金風格遊樂設施、草地電影院，其中5大燈區將持續點燈至年底，持續推動慈湖觀光轉型，讓民眾體驗北橫夜間之美。

今年3至6月慈湖舉辦夜遊活動，打造夢幻打卡燈區，受大批遊客喜愛。為繼續推動夜賞慈湖，風管處舉辦火舞光影季，今開幕首日吸引大批遊客到場遊玩，市府也請來金曲歌手萬芳，將首次到慈湖開唱。

風管處說明，火舞光影季設有5處特色燈區，以科技互動風格呈現，其中「精靈天空樹」透過電腦控制抱樹燈，讓每棵樹的燈光隨音樂變化；「風動螢火蟲」則布置大量螢火蟲燈，在黑夜中隨風搖曳；停車場旁設有七彩步道，以染色舞台燈打在樹葉上；慈湖橋與慈康橋上，民眾可踩踏色塊，改變橋身燈色。

風管處表示，今起至11月27日，每逢周末與連續假期的下午3時至晚間8時，慈湖銅像步道區將設閃閃市集，販賣文創小物與美食等，指定3時段還有多項表演，包括魔術、扯鈴、氣球、歌唱、火舞、街舞與馬戲團等。

此外，在銅像園區也設有旋轉木馬、海盜船與咖啡杯等遊樂設施，民眾可免費遊玩，體驗後填問卷可拿小禮；另於10月29、30日，11月5、6日共4個假日還有草地電影院，水岸舞台架設大型LED牆，晚間6點播放適合闔家觀賞電影。

近年市府推動慈湖觀光轉型，風管處說，過去依賴兩蔣文化園區帶動觀光，現串連慈湖、頭寮與百吉等地，成為北橫旅遊亮點，盼藉夜賞慈湖活動，讓民眾體會不一樣的北橫夜間之美，也帶動周邊業者的夜間觀光經濟。