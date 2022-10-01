普丁（Vladimir Putin）昨日宣布烏東4州領土將成為俄羅斯一部分，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)也不惶多讓，以「提交加速入會北約申請」做回應。此話一出僅過幾小時，除了被北約婉拒，就連白宮也無情潑了冷水。

據《新聞週刊》(Newsweek)、CNBC報導，澤倫斯基決定簽署緊急加入北約反制俄羅斯，才在聲明中讚揚歐洲西方的團結，不到幾小時，美夢接連被北約和美國擊碎；白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在例行記者會上，先是譴責俄羅斯違反國際法，非法併吞烏國領土，然後稱「烏克蘭的要求應該在往後不同時間進行，因為我們認為給予最實際的支持才是解法。」明確指出不支持此決定。

普丁於台灣時間30日簽署條約，在4州州長以及全國人民見證下，正式將烏克蘭東、南部的盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）納入版圖，會議結束時他們振臂歡呼，不忘呼籲烏克蘭停止衝突，一起回到談判桌。

面對衝突升溫，儘管北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在記者會上表示，普丁總統的非法佔領阻止不了我們對烏克蘭的支持，重申不會承認這一部分土地歸於俄羅斯，話鋒一轉，回到烏國入會與否「但需要全體30個盟國達成共識 」，間接迴避了問題。