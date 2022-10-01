南投縣參選人許淑華國姓聯合競選總部成立，南投縣長林明溱授戰旗。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華、邱美玲進場時，受到支持者熱烈歡迎。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣副議長潘一全率領簡賜勝等多名縣議員到場力挺。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華、邱美玲強調他們一直在地方為鄉親服務，將攜手建設國姓。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

國民黨籍南投縣參選人許淑華與國姓鄉長參選人邱美玲聯合競選總部1日成立，南投縣長林明溱、立委馬文君及南投縣副議長潘一全率領簡賜勝等多名縣議員到場力挺，林明溱輔選說：「許淑華和邱美玲投身公職以來，一直腳踏實地、關心在地，是值得大家支持的好縣長、好鄉長。」

許淑華、邱美玲聯合競選總部成立大會開始之前，一大清早，許淑華就跟著馬文君等人穿梭在國姓鄉的大街小巷拜票，還在市場與攤商和買菜的民眾親切寒暄，拜託鄉親支持，許淑華展現超強親和力，不管走到哪，立刻有鄉親要求合影。

聯合競選總部成立大會由社區長者弄獅開場，緊接著客家歌謠等表演，立即炒熱現場氣氛。林明溱幫許淑華披掛綵帶、授戰旗，馬文君、潘一全及國姓鄉民代表會主席林東漢等人先後為許淑華頒贈吉祥物，期盼集結最大的力量，將許淑華與邱美玲分別送進縣政府及鄉公所，近千名鄉親群情激動高呼：「凍蒜！凍蒜！」

許淑華表示，20年來她親力親為守護這塊土地，國姓是風景秀麗的好地方，過去她積極協助露營業者合法化，也多次爭取地方聯外道路的排水與改善工程，幫助國姓打下良好觀光基礎，她若當縣長將與邱美玲合作，將147線連接131線，讓國姓南港連接水里，對外交通更方便，同時開發複合式復健醫療園區與青年輔導窗口，讓長者能健康養老，年輕人工作無後顧之憂，將國姓變成交通便利、觀光發亮、全齡宜居的好地方。