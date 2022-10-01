市長黃偉哲（左）與孩童合照，行銷如白雪的景色。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

大內區公所舉辦「雪花祭」，以音樂市集、野餐派對、手作體驗等活動，讓民眾能與親朋好友在這幅美好的大自然景色中。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市大內橋下曾文溪畔甜根子草盛開如雪花飄，將溪畔兩旁染白，景致十分詩情畫意，大內區公所為了行銷大內之美，1日舉辦「雪花祭」，以音樂市集、野餐派對、手作體驗等活動，讓民眾能與親朋好友在這幅美好的大自然景色中，度過假日時光。

從大內橋放眼望去，一整片白皚皚的花海有著「九月雪」美譽，每年都吸引大批遊客前往拍照欣賞，台南市長黃偉哲、立委郭國文等人1日前往大內橋「賞雪」，黃偉哲大推台南的甜根子草花海能媲美國外楓紅，是台灣秋季最美觀光景點，一片雪花雪景的樣子，既漂亮又超療癒。

黃偉哲提到，曾有人誤稱甜根子草為蘆葦，事實上真正的名字是「甜根子草」，而且不僅美觀，還具有經濟價值可製作加工品，像在這次大內雪花祭，活動上還提供甜根子草抗菌洗手乳、甜根子草抗菌沐浴乳的手作DIY體驗，將甜根子草再利用。

有別於一般產業活動，大內雪花祭活動著重自然景觀與藝文結合的元素，除了入口意象吸睛十足，並結合中秋意象月亮燈沿堤防點綴，搭配甜根子草花藝拱門布置，讓民眾可近距離與甜根子草合照，並設置文青風野餐區，讓民眾隨地而坐欣賞甜根子草花海，聆聽樂團表演，在黃昏夕陽西下時觀賞九月雪。

大內區長李義隆表示，大內擁有彩疊山「迷你版月世界」惡地地形、南瀛天文館等景點，以及在地農特產酪梨、美食刺仔雞，雙十連假即將到來，建議民眾把握花期短暫約1個月，來大內旅遊、吃美食。