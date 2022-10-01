台南市政府聯合婚禮在億載金城草地上鋪紅毯舉行，共有53對新人參加。（台南市民政局提供／程炳璋台南傳真）

中日混血的鈴木德龍與台南女孩蘇曉寧因同事認識，最後步上紅毯。（程炳璋攝）

莊雅倫（左）與蘇盟舜（右）捨棄傳統的新娘禮服與新郎西裝，選擇一起穿著可愛蘿莉塔妝參加婚禮。（程炳璋攝）

台南市政府舉辦聯合婚禮，億載金城喜氣洋洋，台南市長黃偉哲（前排左五）與每對新人、親屬團一一合影。（程炳璋攝）

不結婚、不生小孩的風氣成全台人口危機，台南市結婚新人數10年來逐年下降，台南市政府舉辦聯合婚禮提高結婚生子風氣，活動睽違9年再回歸億載金城，1日下午4時53對新人在古蹟城堡內步上紅毯，台南市長黃偉哲獻上祝福，盼提升更多新人結婚意願，減少少子化衝擊。

台灣不只生育率低，連結婚人數也逐年下降，台南市也難避免，台南市2011年結婚對數還有1萬2000多對，去年只剩8900多對，今年統計1至7月只有5500多對，不結婚，不生子成為全台人口危機。

台南市政府挽救低迷的結婚數，舉辦聯合婚禮已超過10年，起初選定億載金城座浪漫結婚地點，過去8年改走歐洲巴洛克風格，選在奇美博物館，今年回歸億載金城，打造中國風。

今年參與的53對新人中，中日混血的鈴木德龍與台南女孩蘇曉寧參加，男方從小在台灣長大，2人在台南市會計事務所同事，認識8年結婚，定居台南，因沒辦婚宴，想要有個儀式感，因此參加聯合婚禮。

有別於新娘禮服與新郎西裝，莊雅倫與蘇盟舜選擇穿著可愛女僕妝參加婚禮，莊女從事環保業務，蘇男是軟體工程師，2人在8年前一場角色扮演派對場合認識，因為都喜歡蘿莉塔妝扮，話題一拍即合，這次結婚決定一起穿上喜歡的妝扮參加。

今年因為疫情仍籠罩，台南市今年預計50對新人名額，最後報名踴躍，仍超額受理達53對，黃偉哲祝福有情人終成眷屬，選在億載金城結婚，即是愛你1億年的含意。

台南市政府比照當年贈送給林志玲的「嫁妝一牛車」禮品，贈送現場新人，包括行李箱、手工棉被、顏皂禮盒、床頭燈、拼圖及馬克杯，農產品則有龍崎竹碳、後壁冠軍米、安定麻油、七股鹽、新化醬油、楠西梅醋、中西區冬瓜茶、東山龍眼乾及佳里牛蒡。並抽獎液晶電視、家電與萬元禮券。