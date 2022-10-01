檢察官李濂及李文潔在2017年雲林地檢署檢察職務評定，分別因「候補成績不及格」及「上訴逾期」，被當時法務部長邱太三評定為「未達良好」，考績等同「丙等」，不給予年終及晉級。兩人不服，對雲檢及法務部提起訟送，台中高等行政法院更一審認定，邱是依檢察官職務評定辦法打考績，判決駁回，可上訴。

判決書指出，李文潔因「年度內有上訴逾期情形，違反職務義務」；李濂因「候補服務成績審查不及格」，雲林地檢署在2018年6月間通知兩人的2017年度年終職務評定為「未達良好」，依規定不晉級、不給予獎金，兩人不服提起行政訴訟。

李濂主張，他因2017年度檢察官書類送審不及格，導致候補檢察官服務成績審查不合格，職評被評為「未達良好」，但雲檢職評會綜合評核肯定其他表現，而評為「良好」。李文潔則說，他收受判決後，不慎延誤上訴期間，導致上訴不合法，但情節並非重大，職評會肯定其他表現，也評定為「良好」。

2人認為法務部以「106年度檢察官職務評定覆評結果為『良好』的比例過高」，核定改列為「未達良好」，但未加註「具體明確」的理由，供外界檢視。

台中高等行政法院更一審認為，2人任職期間經評擬、初評、覆評、法務部檢審會審議及復評等都為「良好」，前法務部長邱太三不同意檢審會評定，加註「候補服務成績審查不及格」、「有上訴逾期，違反職務上義務」等意見，變更為「未達良好」並無違誤，予以駁回，仍可上訴。