《健康超給莉》明天直播來賓將邀請長庚醫院毒物中心主任顏宗海醫師。（中天新聞提供）

薛楷莉主持的中天YT頻道節目《健康超給莉》，明（2日）上午10點將直播「預防食物中毒 名醫教你6招解毒」的主題，並邀請長庚醫院毒物中心主任顏宗海醫師，講解食物中毒大小事，也會教觀眾如遇食物中毒就醫時，會進行的檢驗與流程。

薛楷莉分享自身經驗，多年前還未接觸醫療護理時，曾誤食過發霉的肉鬆芋頭麵包，當時因為太餓，直接吃進嘴，只覺得咬下去口感十分詭異，立刻從口中吐出，才驚覺紫色芋頭早已發黑，肉鬆與菌絲融為一體，直覺趕緊催吐，薛楷莉回憶起當下則笑說：「因為肉鬆的肉絲跟菌絲太像，我真的沒看清楚。」

不過她提醒，「催吐非常傷身，胃酸酸度PH值為2.0，可能會灼傷食道。」她建議身體不適，還是應立即就醫，同時也呼籲，食物不應存放在室溫過久，建議1至2小時內放入冰箱，否則容易滋生細菌，而從冰箱拿出的食物必須加熱，加熱後會有一定程度的殺菌效果。

而明天直播的《健康超給莉》也會探討哪類食物容易產生毒素細菌，日常又該怎麼預防食物中毒，顏宗海醫師表示：「大部分細菌或病毒引起的急性腸胃炎，多由糞口傳播，較少經由飛沫。」民眾若是因為食物中毒急診就醫時，醫師通常會協助病人進行血液檢查，項目包括白血球，尿素氮，肌酐酸，電解質（鈉，鉀），另外也會蒐集糞便及血液進行微生物培養觀察。