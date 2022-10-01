民進黨基隆市長參選人蔡適應10月1日與多位市議員參選人聯合成立競選總部，基隆市長林右昌在站台時表示，台中有個顏家、基隆有個謝家，都是「開免驚（花錢不用怕）」，又痛批國民黨市長參選人謝國樑的電動機車政策不可行。對此謝辦發言人余治明表示，這種發言無助於市政發展，林市長不應為了爭取入閣而四處開地圖炮。

蔡適應1日與市議員張之豪、陳宜、鄭文婷，市議員候選人吳驊珈等聯合成立競選總部，邀請基隆市長林右昌、立法委員蘇巧慧、林靜儀、高嘉瑜、賴品妤，以及台北市議員阮昭雄、簡舒培、民進黨副秘書長林飛帆、民進黨前台北市黨部主委吳怡農、前立法委員陳柏惟等人到場助講。

林右昌表示，基隆市政府的每一分預算都是民脂民膏，送Gogoro的政策不可行、也沒有法源依據，他過去為基隆省下的錢、還清的負債，絕對不能讓人這樣揮霍。林右昌說，他好不容易把基隆負債由124億元降至68億元，錢是他努力省下來的，如果送電動機車政策可行，他自己來送就好，或是加碼送特斯拉、送房子不是更好？

對於林右昌站台助講的發言，謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，這種發言無助於市政發展，林市長不應為了爭取入閣而四處開地圖炮。