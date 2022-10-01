高雄1日下午停泊在光榮碼頭岸的千萬遊艇突然冒煙起火，民眾見狀立即通報，警消獲報後立即到現場撲滅，所幸無人傷亡，至於遊艇起火原因仍待消防鑑識人員調查中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日下午停泊在光榮碼頭岸的千萬遊艇突然冒煙起火，民眾見狀立即通報，警消獲報後立即到現場撲滅，所幸無人傷亡，至於遊艇起火原因仍待消防鑑識人員調查中。

1日下午5時7分許苓雅區光榮碼頭岸邊的遊艇冒煙，碼頭旁的民眾見狀通報消防局，消防局與港務消防局合力出動6車14人前往，其中港消出動4車7人，火勢於下午5時30分許控制，41分撲滅，目前無人員受傷。至於遊艇起火原因，仍有待消防局火災調查科調查釐清當中。

高雄1日下午停泊在光榮碼頭岸的千萬遊艇突然冒煙起火，民眾見狀立即通報，警消獲報後立即到現場撲滅，所幸無人傷亡，至於遊艇起火原因仍待消防鑑識人員調查中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）