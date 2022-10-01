國民黨高雄市長參選人柯志恩9月30日在夢時代旁廣場舉辦「柯志恩大家族誓師大會」，上萬名支持民眾高喊「柯志恩凍蒜」。前高雄市副市長葉匡時在臉書貼出一張俯拍圖，現場擠滿熱情的支持者，場面驚人。葉匡時表示，柯志恩大家族誓師大會人山人海，高雄市長陳其邁大概不能再躺平了。

葉匡時9月30日在臉書貼文表示，柯志恩大家族誓師大會非常成功，人山人海，擠滿了熱情的支持者，藍營的沉默力量，發出對民進黨憤怒的聲音，「我想陳其邁大概不能再躺平了」。

網友紛紛表示，「高雄人要看淸楚、想清楚、高雄需要什麼樣的人物來高雄、服務、建設大高雄」、「人潮好多~感動啊」、「美麗的國旗與熱情的民眾，讓人感動的畫面，加油、加油、加油！」、「大家都還是希望高雄能再次變天」、「很不簡單的女戰將」、「北中高、一起為爭取全民幸福生活、團結一致、挺身而戰，加油」。

也有網友激動喊，「氣勢有出來了」、「哇，有希望了！」、「高雄加油！期待藍天再現！」、「加油！加油！從北到南，全部變藍天」、「旗海飄揚，內心深處的感動」、「看到巨型的國旗進場，大聲唱着國旗歌 ，頓時間我激動得滿臉淚水」、「這場子太威」。