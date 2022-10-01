新北市三重區有名48歲的員警蘇文明昨(9月30日)天猝逝，但離奇的是，他在前一天(9月29日)凌晨前往處理三重忠孝橋下的一起死亡案，當時就發生暈眩的狀況，然而在昨夜蘇員又出現身體不適的狀況，隨即請友人開車送自己去北市馬偕醫院就診，不料蘇員竟在途中昏迷，到院搶救1小時後仍不治身亡。

這名48歲的員警蘇文明在三重警分局大同派出所服務，他在9月29日凌晨3時許獲報三重橋下有起死亡意外，然而蘇員抵達現場後便感身體不適，不過他仍堅持到案件處理完後返回所後，才前往北市馬偕醫院就醫，之後告假返家休養。

結果蘇員在9月30日傍晚有出現身體不適的狀況，他前往住家附近的診所就診後，隨後又在晚間10時許請友人開車載自己前往北市馬偕醫院就診，不料他在就醫途中竟陷入昏迷，抵達醫院後搶救約1小時，最終仍於當天晚間23時46分宣告不治。

據了解，蘇文明是警專11期12隊刑事偵查科畢業，1994年7月7日分發至新北市三重警分局警備隊服務，2014年10月調任大同派出所服務至今，更曾獲新北市警察局忠勤、忠義楷模；他已婚並育有一子，工作認真盡責、與同仁相處融洽，表現優異的他原先有望在今年10月調陞警佐一職，不料卻突然猝逝，讓同仁相當不捨。

對此，三重警分局強調，蘇員是處理案件時身體不適昏厥，致衍生後續關聯就醫不治，係屬「因公死亡」而非「在職病故」，分局將替他爭取應有撫卹金，以告慰蘇員在天之靈。