民進黨在安南區推出女將新人蔡麗青拚勁十足，勤跑基層拜票。（程炳璋攝）

距九合一大選僅剩1個多月，台南市議員第6選區選情激烈，6席名額卻有14人參選，國民黨與民進黨該區各推女性新人參戰，正值副議長林炳利病逝，各參選人伺機拔樁，無法加入部落型組織戰的藍、綠新人在夾縫生存，選舉策略以搶安南區新增選民為主。

台南市安南區因位在南科與鬧區之中，吸引南科工程師進駐，近年人口逆勢成長，有投票權的選民起碼增加1萬人，給新人有搶下1席的空間。

安南區4年前台南市議員選舉，民進黨搶下3席、無黨籍2席、國民黨1席，最低當選門檻為7000多票。今年藍、綠兩大黨各推出女將新人童小芸與蔡麗青，民進黨欲補上4年前脫黨當選台南市議長的郭信良名額，國民黨欲再搶攻1席。

安南區選舉原屬部落型組織，年紀大的選民多，以往每位當選的議員在各庄頭都有鐵票樁腳，難以撼動。4年來因多了不少人口，且以年輕人居多，成為無基本盤、無樁腳的新人搶票對象。

無黨籍副議長林炳利過去即是典型的部落型選將，在中洲寮5里都有堅固的樁腳，他在選前過世，接班人中洲寮保安宮主委邱昭勝隨即打出悲情牌，欲鞏固選票，效應能否持續到開票日，還需觀察。

面臨可能空出1席的選票空間，童小芸、蔡麗青在安南區同屬藍、綠2黨新人女將，選戰策略類似，皆以跳脫樁腳、打破部落型選舉迷思為主軸，2人勤走菜市場、站街口，打算搶下剛移居進駐的年輕選票。