芳崗建設以創建更舒適的理想生活為起點，打造時尚精品住宅，「芳崗高鐵棧」位於高雄左營高鐵特區，為歡慶完工，10/1～10/2舉辦「理想生活節」，現場有文創市集與獨立樂團接力演唱會，透過音樂、美食、文創傳達美好生活的理念，邀民眾一起同歡。

左營高鐵特區有高雄唯一3鐵共構機能，區段無論要搭乘台鐵、捷運或是高鐵都很便利，又有新光三越左營店、彩虹市集、環球購物中心等百貨商圈，周邊生活機能發達，近年受台積電設廠利多激勵，區域地價、房價雙雙改寫新高。

芳崗建設董事長林達標指出，高鐵特區移入人口快速增加，目前已是房產市場的交易熱區，預期未來建案越靠近高鐵站，房價勢必更將亮眼。

林達標說，「芳崗高鐵棧」為高鐵站前相當稀有首排角地，規劃1棟地上23層、地下4層建築，步行到左營高鐵站與新光三越左營店約5分鐘，且距離未來台積電進駐的楠梓產業園區、漢神巨蛋購物廣場也不遠，中高樓層並有蓮池潭、左營軍港、半屏山公園等景觀。

興聯誠廣告總經理周惠賓說，住家共有152戶、1戶店面，2~4房格局、坪數為28~53坪，公開前光是7~8月就有600~700組客戶預約賞屋，8~9月短短2個月銷售20~30戶，成交價達38~41萬元，隨每坪成交價衝上41萬元，創區段新成屋單價新高。

林達標說，美元升息，房地產最保值抗通膨，尤其高雄受台積電以及上下游產業鏈動工設廠影響，南部缺工問題持續嚴峻，接下來營建成本將漲更兇，只會不斷墊高房價。

為歡慶「芳崗高鐵棧」完工，1、2日舉辦的芳崗理想生活節，在理想舞台集結4組獨立樂團及2組駐唱演出，由守夜人Night Keepers、溫蒂漫步、南西肯恩、脆樂團、流浪盒子和曾梓淞輪番演出，並邀請高雄在地人氣美食，以及台南人氣甜甜圈等名店，在活動現場限量供應，帶給大家不同的理想生活模樣。(記者張雅雲/高雄報導)