中臺灣農業行銷展售會在彰化溪州公園登場，彰化縣政府推出「2022農度剛好青年飆點子」聯合行銷成果發表和主題市集。（吳敏菁攝）

中臺灣農業行銷展售會在彰化溪州公園登場，彰化縣政府推出「2022農度剛好青年飆點子」聯合行銷成果發表和主題市集。（吳敏菁攝）

中臺灣農業行銷展售會，雲林良品館，今年以『八珍玉食色生香』為題，館外設計「彩虹傘廊道」以繽紛色彩結合雲林縣農特產。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

中臺灣農業行銷展售會，雲林良品館，今年以『八珍玉食色生香』為題，館外設計「彩虹傘廊道」以繽紛色彩結合雲林縣農特產。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

中臺灣農業行銷博覽會在彰化溪州公園登場，彰化、雲林、臺中、南投、及苗栗共同展出的中臺灣5縣市農產館，展售各縣市農特產品外，館內外設計也展現出各自文化特色。彰化縣政府1日特別推出「2022農度剛好青年飆點子」聯合行銷成果發表和主題市集，讓人看到青農創意無限，不要的蛋殼，還能做出抗菌液等驚喜連連。

彰化縣長王惠美1日下午到場行銷充滿創意與能量的彰化「青勢力」，表示「農度剛好」3年前開始舉辦，就看到彰化青農的活力，今年報名多達220組，篩選出10組優等，從10組優等中再篩選出前3名，使青年朋友有展才的機會。

「農度剛好」摘下第一名李彥潁的《鴨蛋殼回收不拋棄，抗菌清潔多效益》，第二名陳照委《微型溫室培育國家新種子》，其在溫室種植的哈密瓜又大又甜，既省電又省時，第三名洪維駿《點食成金：蛻變食材新風貌》，結合彰化青農的農特產，做出令人驚豔的冰淇淋。

同樣是農業大縣的雲林良品館，今年以『八珍玉食色生香』為題，館外設計「彩虹傘廊道」以繽紛色彩結合雲林縣農特產，民眾走在木板上只要抬頭就能看到雲林縣之美，旁邊展示雲林縣特有雲饗豬打卡點，館內以木棧板為意像打造農業氛圍，一共有18家雲林良品精選優質小農、店家，並準備多種好康優惠、豐富趣味遊戲給現場民眾參與。