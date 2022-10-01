台中市太平區中山路四段與新福路口1日發生死亡車禍，17歲陳姓少年駕駛租賃的轎車，疑似恍神睡著，不慎撞上前方的機車騎士，接著連撞3輛轎車後才停下，騎士送醫後傷重不治。（翻攝自記者爆料網）

台中17歲少年租車上路 疑「睡著」連撞4車 騎士傷重不治

台中市太平區傳出連環車禍，機車騎士傷重不治！太平區中山路四段、新福路口1日下午14時04分發生連環車禍，陳姓少年因精神恍惚，駕駛租賃小客車衝撞前方1輛機車及3輛小客車，造成機車騎士吳男傷重送醫不治；警方表示，將陳姓少年依過失致死罪移送法辦，也將調查租車業者為何租車給未成年少年。

台中市太平區傳出連環車禍！陳姓少年因精神恍惚，駕車衝撞前方1輛機車及3輛小客車，機車騎士傷重送醫不治。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

據了解，17歲陳姓少年駕駛自己租來的小客車沿中山路四段行駛，毫無煞車的直衝前方39歲吳男騎乘的機車，緊接著撞擊3輛小客車後才停下，吳男當場倒地昏迷，其餘駕駛均無受傷；民眾見狀立刻報警，消防隊派遣救護車到場發現，吳男傷勢嚴重、無呼吸心跳，立刻將他送往國軍台中總醫院急救，於下午15時37分不治身亡。

陳姓少年向警方供稱，他當時要去找朋友，開著開著就「恍神睡著」，接著就發生車禍；警方經酒測後，排除酒駕之嫌，將調閱相關監視器及行車紀錄器，釐清事發原因。

警方表示，將依過失致死等罪將陳姓少年送辦，另外，針對租車行為何將車租給未成年者，已通知業者到案說明。

太平分局也呼籲駕駛人，行車時應與前方車輛保持距離，切勿疲勞駕駛。