南港農會也推出超值「桂花茶餐饗宴」，每周六、日訂桌者將可獲得每桌5000元甜美價。（南港農會提供）

2022年南港茶語桂花香活動今起正式開跑，南港區農會推出每周六的系列好康活動，將周周舉辦到10月底，期間還端出11道超值「桂花茶餐饗宴」，每周六、日訂桌者將可獲得每桌5000元甜美價，南港農會歡迎民眾共襄盛舉，親赴現場品嚐南港特色桂花及包種茶香系列農產品。

南港區農會總幹事陳坤維表示，南港茶語桂花香系列活動自2011年開辦以來深獲各界喜愛，活動中舉辦茶食、茶講座與製茶DIY體驗等活動，讓參加民眾親身體驗在地的花香與茶香。感謝中華科技大學及農委會、農業金庫，台北市產發局、台北市農會的大力支持。

南港農會也推出超值「桂花茶餐饗宴」，由寶樹堂茶園掌廚，推出黃金桂花香腸、包種茶香豬腳及桂花蓮藕組成的「桂花茶香拼盤」，和黃金桂花醉雞、桂花烏龍雞湯、包種茶葉醉蝦、桂花翡翠魚羹、茶葉虎掌花膠、桂花茶香石斑、桂花薯片芋荷、養生苦茶油飯、四季桂花茶凍等，每周六、日訂桌者將可獲得每桌5000元甜美價。

南港農會指出，會中提供的黃金桂花香腸、包種茶香豬腳二樣特色本土菜，是特別與台中大安農會合作，由大安農會提供高檔豬體肉，來結合在地的清香甜美桂花，製作出「黃金桂花香腸」。另外，再利用優良的南港包種茶與豬腳結合，烹製出絕無僅有的南港「包種茶香豬腳」美味。

活動期間南港農會特別安排專車，搭配小5公車的班次，在南港→南港展覽館→誠正國中→南港水廠→圓拱橋→中研新村→中研院→舊莊一站→舊莊國小→舊莊→舊莊二站→茶葉製造示範場等地均可搭乘。

報名參加活動者現場贈送桂花香腸1條及茶飲1杯，每場限25名的系列DIY場資訊如下：

10月1日桂花茶飲料調製示範、茶山生態導覽、DIY飲料調製，10月2日桂花餅乾、蛋糕示範、桂花染布DIY。10月8日茶山生態導覽、茶凍及桂花釀DIY、茶藝講座：有機茶品茗及介紹；10月9日抽子皮清潔劑DIY、桂花手工皂DIY。

10月15日茶山生態導覽、DIY飲料調製、茶藝講座：有機茶品茗及介紹；10月16日茶凍及桂花釀DIY、桂花綠豆糕DIY。10月22日紅茶製茶體驗（配合材料費500元)、茶山生態導覽、槌染DIY、桂花蛋黃酥DIY；10月23日茶染DIY、桂花茶香粿DIY。

10月29日茶山生態導覽、桂花餅乾DIY、桂花小饅頭DIY；10月30日桂花雪Q餅DIY、桂花紅茶飲DIY。