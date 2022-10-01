蔡英文總統今出席「第22屆亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會（APAGE）學術年會及台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會（TAMIG）年會暨會員大會」時表示，台灣目前在推動婦科醫療扮演重要角色，並與亞太及世界各地的夥伴一起致力改善婦女健康。期許大家繼續努力，鞏固台灣做為亞太婦科微創醫療研究及訓練樞紐的地位。

蔡英文總統以英文致詞指出，今天的大會有助增進我們對內視鏡及其他微創治療等尖端創新技術的瞭解。這些療程在婦女保健中發揮挽救生命的作用，包括婦科癌症的預防、早期診斷及治療等。

她說，由於在座各專業機構多年來的貢獻，台灣目前在推動婦科醫療扮演重要角色，並與亞太及世界各地的夥伴一起致力改善婦女健康。

她指出，台灣女性和男性的平均壽命皆上升。提升老年人的生活品質是台灣的首要任務，協助高齡婦女享受更健康的生活，仍將是重要的衛生政策目標。在座的醫生和專家是發展優質婦科療程的核心成員，希望各位在本次會議的討論和交流有助改善台灣及亞太地區的醫療政策規畫。

她表示，期待台灣未來繼續舉辦亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會會議，也希望下次能有更多人親自出席，並期許各位繼續努力，鞏固台灣做為亞太婦科微創醫療研究及訓練樞紐的地位。