副總統賴清德今出席「第13屆承德好車公益嘉年華」，他致詞時提到，承德汽車商圈透過二手利用、共享、零組件的循環運用，為商圈創造出嶄新的產業經營模式，這對台灣在邁向2050淨零轉型的目標上有莫大幫助。

他也肯定承德汽車商圈發展促進會攜手公益團體舉辦活動，不僅促進商圈生意、凝聚商圈共識，也讓消費者能參與公益，造福弱勢團體。

賴清德致詞時指出，承德汽車商圈位於承德路四段到七段之間，他每次行經北投、淡水時，都會看到路邊一家又一家的汽車商場，非常熱鬧，可謂是全台灣最大的汽車商圈。

他認為，承德汽車商圈之所以能成為全國第一，主要是這裡應有盡有。無論消費者想要買賣新車、舊車、租賃或是修理車子，甚至汽車美容，這裡通通都有，也有符合各個年齡層需要的品牌和車款，對消費者而言實在非常方便。其次，承德汽車商圈價格公開透明，保護消費者權益，而且服務非常好，手續也簡便。

他提到，承德汽車商圈長年做公益，今年「承德好車嘉年華」活動已經是第13屆，每一年都會攜手公益團體共同參與，讓消費者來到承德商圈購車、租車、修車，或是車子美容，也能參與做公益，這是很棒的一種感受。

賴清德指出，承德汽車商圈也是一個跟得上時代潮流的商圈。現在全世界最關心的議題就是氣候變遷的因應。蔡總統在去年4月22日世界地球日公開宣布，台灣要在2050年達到淨零轉型的目標。因此，任何一個商圈，無論是新商品的研發、推出與經營模式，到環境的整理與維護，都要朝著零廢棄物、零碳排、保護環境的方向進行。

賴清德說，他發現，承德汽車商圈已符合這樣的條件，特別是透過二手利用、共享、零組件的循環運用，為商圈創造出嶄新的產業經營模式，這對台灣在邁向2050淨零轉型的目標上有莫大幫助。