位於嘉義縣大埔美精密機械園區，由佐登妮絲集團所打造之亞太最大美容生技園區-佐登妮絲城堡生技園區10/1隆重開幕。嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、立委陳明文更特別到場祝賀、剪綵，共同見證台灣生技史上重要的一刻，為台灣美的產業注入創新動能。

翁章梁說，不用到歐洲，在大埔美佐登尼斯就能進入如歐洲般的夢幻城堡！佐登妮絲城堡的營運將帶來超過600人的就業機會，在大埔美園區除了佐登妮絲、老楊食品及卡羅爾銅管樂器等3家觀光工廠生產營運外，未來陸續還有康倪莊園、豆之家食品、宥泓巧克力、嘉楠食品、比菲多食品等數家觀光工廠加入生產營運，嘉義新的觀光產業聚落也將孕育而生。

未來在佐登妮絲城堡生技園區設立營運後，將與嘉義縣其他觀光工廠進行串連、共同合作，翁章梁說明，除帶動嘉義生技產業發展，創造嘉義產業園區的競爭優勢，提供就業機會，也將為嘉義帶來朝過百億的觀光產值，縣府團隊也一定會竭力協助與配合，讓公司生產營運順利，讓嘉義在地子弟在地生活、在地就業。

佐登妮絲集團自1989年成立以來，立足台灣已超過30年，朝著邁向亞太最大生醫集團而努力，經營領域更是跨足了生活保養、醫學美容等市場，而為打造帶有「安定、安全、有效」精神的保養品給全球品牌愛用者，以及結合藝術美學角度來呈現公司在本質發展中最具有專業、研發、藝術、國際、觀光的企業精神。

為了尋覓一塊足以打造一座符合佐登妮絲美學的生技園區的地點來做為企業品牌的象徵，佐登妮絲集團在因緣際會下於嘉義縣大埔美精密機械園區取得了15,000坪的相關產業用地，並斥資30億打造出亞太最大美容生技園區(佐登妮絲城堡)，不僅在園區內建設國際級的生技研發中心，及業界少見的P2生物安全實驗室，更是建立全台最大透明化研發、製程走道提供消費者一覽研發及製造過程。

本座佐登妮絲城堡更以古典建築風格，融入巴洛克、文藝復興等元素將園區打造為歐風城堡，以「唯美、完美」詮釋全亞太最大、最美生技園區，彷若置身歐洲，讓消費者能免出國就能秒飛歐洲的新體驗，目前佐登妮絲城堡已取得台灣綠建築標章，即將成為全球首座城堡式綠建築美容生技園區。首波試營運預約門票自9/26開搶後隨即完售，入園名額截至10/10前已全數預約額滿。10/11-10/31開放第二波試營運，每周二、三、四僅開放線上預約入園，其餘時間皆可現場購票，每位酌收清潔費100元，並加贈100元產品抵用券2張。

未來園區正式開幕後，每日8:30到20:00可購票入場，正式開幕全票300元，能獲得兩倍價值600元的消費券，可全額折抵在園區內吃喝玩樂及購物的消費，未來在佐登妮絲官方[email protected]也能購買電子票券，歡迎全台民眾到嘉義一起感受美！