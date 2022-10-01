旗山區農會10月1、2日一連2日，在旗糖農創園區舉辦「111年香蕉文化節—旗山好蕉情」農特產品行銷系列活動，首先以香蕉品質評鑑競賽作為開場，另有「蕉城農產大會串」將香蕉、芭樂、木瓜等在地農特產串聯一氣，大秀香蕉蛋糕、香蕉蛋捲、香蕉冰、香蕉鳳梨酥等農產加工產品的開發成果，並邀請各社區的農特產品特色料理共襄盛舉組成「蕉城美食樂翻天」，各式創意美食吸睛令人流連忘返。

香蕉為我國重要農產，全國香蕉種植面積約14,685公頃，前4大生產縣市依次為屏東、南投、嘉義及高雄。高雄市香蕉種植面積約2,153公頃，佔全國14.6%，主要產區集中在旗山、美濃、內門、杉林、田寮、大寮等地區，全年產量約5萬6,513公噸。

為推廣優質在地農產，高雄市政府農業局輔導旗山區農會辦理「香蕉文化節—旗山好蕉情」系列活動，一早由香蕉品質評鑑競賽的暖場揭開活動序幕。高雄市長陳其邁以行動力挺，1日至東九道之驛—高雄旗糖農創園區，參與「111年旗山香蕉文化節」盛事，並頒獎肯定香蕉評選優勝者。

陳其邁表示，「農民的事情就是我們的事情」，強調市府與農民同陣線挺到底，不只做旗山蕉農的啦啦隊，也致力作農民有力的後盾。

旗山農會理事長陳峯翔表示，感謝陳其邁市長近期密切關心產地香蕉價格。另外為搶攻線上消費市場，高市府農業局輔導的「高雄首選電商平台」也能輕鬆採買旗山等高雄在地質優且豐富的農產，歡迎各地鄉親朋友踴躍光顧，用消費行動力給予農友們最實際的支持。

旗山地區素有「香蕉王國」的美譽，且因位處旗美東九區入口的地理優勢，香蕉等農特產品品質優良、名聞遐邇，高雄市農業局表示，近年輔導農會品牌包裝改良，目前已成功翻轉高雄半數以上農會的產品傳統包裝形象。

高雄市農業局也說明，為減輕農民負擔，今年香蕉收入保險保費除中央補助50%外，高市府加碼提高補助額度到30%，故農民只需自備20%保費即可參加投保，保障農民收益。