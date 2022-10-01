體壇巨星搭乘私人飛機移動，已經是司空見慣的事，不過近日法國媒體《L'Equipe(隊報)》撰文批評，法甲聯賽巴黎聖日耳曼球星梅西(Lionel Messi)在過去3個月內搭乘私人飛機多達52次，二氧化碳總排放量多達1502噸，相當於普通人150年的排放量。

報導中指出，梅西過去52次的飛行當中，其中30次是歐洲線，14次跨大西洋飛行，拿旅行目的地來說，梅西在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯及美國邁阿密間往返5次，也曾經造訪過紐約，另外在休賽季期間，梅西還曾7次飛往老東家所在地巴塞隆納，3個月旅行當中二氧化碳總排放量為1502噸。

梅西這期間所製造出的二氧化碳排放量，是1個法國普通人要歷經150年才能達到的數字，私人飛機的汙染程度是民用航空的5至14倍，更是火車的50倍之多，過去法國就對環境議題對民眾呼籲節約能源，因此梅西被法媒盯上也就不足為奇了。

歷經1年與新隊友磨合後，梅西本季依舊維持超群的助攻能力，連上季等了許久的聯賽進球，本賽季僅出賽8場進球數就已達到去年的一半，不過對於巴黎聖日耳曼來說，目標不只是放在聯賽冠軍，而是要挑戰隊史生涯首座歐冠大耳朵盃。