新北市1名黃姓男子去年間，潛入某處住宅拿走擺在樓梯間的1雙女鞋，將預先準備好的精液倒入鞋子內再擺回，嚇得鞋子主人報警處理。新北地院審結，依毀損罪，處黃男拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。

判決書指出，黃男去年11月間闖入新北市某間住宅，隨意拿走1雙擺放在樓梯間的女鞋，將預先準備好的1灌精液倒入該雙鞋中，再度擺回，直到該鞋的主人穿鞋時察覺鞋子全是精液，嚇得報警處理。

黃男接受警詢時認罪，檢察官核對報案人的證述，以及樓梯間監視器翻拍照片、鞋子遭毀損的照片與警方受理案件紀錄表等事證，認定黃男的自白與事實相符，堪認其罪嫌，依法將其起訴。

新北地院審理後，法官認定，黃男任意毀損他人物品，造成其財務損失，考量其生活狀況、智識程度、犯罪之動機、目的、手段，以及犯後坦認犯行，至今仍未獲得被害人寬恕等一切情狀，依毀損罪處拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。