市長盧秀燕及立委楊瓊瓔，后里區長賴同一及在地里長到場同樂。（台中市政府提供）

2022「蹓蹓市集吼哩跑跳祭－草地動物節」，現場除有好吃好玩的主題市集及精彩舞台活動，更結合動物之家后里園區帶來實境闖關遊戲。（台中市政府提供）

2022「蹓蹓市集吼哩跑跳祭－草地動物節」，1日在后里環保公園「蹓蹓寵物專區」舉行，現場除有好吃好玩的主題市集及精彩舞台活動，更結合動物之家后里園區帶來實境闖關遊戲；市長盧秀燕到場，陪伴民眾與毛小孩們在溫暖的秋日午後，締造專屬彼此的美好回憶。

台中市政府動物保護防疫處，1日在后里區環保公園「蹓蹓寵物專區」，舉辦2022「蹓蹓市集吼哩跑跳祭－草地動物節」。市長盧秀燕及市議員陳本添、陳清龍，農業局長蔡精強、行政院農委會畜牧處動保科長鄭祝菁、后里區長賴同一及在地里長到場同樂。

盧秀燕說，市府自2019年起辦理「蹓蹓市集」文創市集，召募喜愛動物的文創攤商及動保團體，共同打造全國首創以毛孩為主角的市集；今年活動特別響應10月4日「世界動物日」，將地點選在緊鄰動物之家后里園區的后里環保公園「蹓蹓寵物專區」。

盧秀燕指出，她上任前全市僅一座寵物公園，上任後再新增了六座，盼提供飼主與毛孩同樂的場域，讓民眾能帶著毛孩盡情在寵物公園內跑跳，讓人與動物享受彼此陪伴。

動保處表示，在市集內民眾不僅可以逛逛對動物最有愛的攤位，舞台上精彩的動物知識問答以及人與動物愛的故事分享也讓氣氛倍感溫馨；現場還有全國第一場在動物收容所舉辦的實境闖關遊戲，引導參與民眾深入探索動物之家后里園區，同時在遊戲過程學習飼主責任及動物保護新知。

動保處強調，動物保護不只是社會議題，而是人們能轉化為日常生活中的美好習慣，期待透過動物收容所的現代化轉型、創新多元的活動等方式，讓愛護動物及尊重生命觀念潛移默化，深植在每一位市民心中，攜手打造台中成為浪愛有家幸福毛孩的城市。