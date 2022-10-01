位於高雄29期重劃區內的高鐵左營站生活圈，近來成為建商的必爭之地，大樓房價也在不到10年內，從每坪20萬元飆上40萬元，近期正式公開的「芳崗高鐵棧」，每坪開價40萬元到50萬元，創下區域高價。

芳崗建設董事長林達標1日表示，芳崗建設除了楠梓的高雄大學生活圈，推案重心以北高雄為主，早期曾經在29期推過「捷市館」，此次成屋銷售的「芳崗高鐵棧」，是芳崗建設在29期的第二個建案。

他說，「芳崗高鐵棧」基地557坪「住五」土地，是10年前取得，當時買進的價格大約每坪50萬元，現在，這個區域土地每坪都超過100萬元，鑫龍騰開發去年9月買進「御花園KTV」的「商五」，每坪更達200萬元，加上缺工缺料迄今無解，興建成本只會越來越高。

興聯誠廣告總經理周惠賓指出，「芳崗高鐵棧」基地，距離高鐵左營站，步行只要大約5分鐘，除了可融入新光三越、彩虹市集與環球購物中心等三家百貨市集，漢神巨蛋廣場也只有大約6分鐘的車程。

周惠賓表示，「芳崗高鐵棧」住宅坪數介於28坪到53坪，屬於2到4房的產品，總共有住戶152戶，每坪開價40萬元到50萬元，總銷約30億元，目前實登成交價介於37萬到41萬元之間，陸續會有更多實登資料出現。

他說，以2房加機械車位來看，總價介於1,500萬元到1,800萬元之間，如以4房加平面車位，總價則在2,200萬元到2,800萬元之間。