桃園咖啡節現場設有40個各式各樣攤位，販售美食、咖啡與文創商品等。（經發局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園咖啡節設有體驗課程，由專業老師帶領民眾體驗咖啡烘焙、拉花、手沖、占卜與渲染等。（經發局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市經發局今明2天在中壢銀河廣場舉辦「玩咖實驗」2022桃園咖啡節，美食市集設有好咖品味區、好咖午茶區、好咖創意區、好咖美味區等，40個攤位販售各具特色的咖啡、甜點、美食與文創商品，還有歌手團體演出與咖啡體驗課程，展現休閒美食產業軟實力。

經發局表示，好咖品味區大牌雲集，邀請到獲選2022北台灣精品咖啡評鑑的精品典藏豆之木華莊園、大屯火山咖啡；獲選桃園金牌好店評價的麥Mai咖啡、玬那卡咖啡與Jo’s Corner Café；還有參與過ITCE國際茶咖啡品鑑獲金質黑金獎的走走咖啡，匯集多位獲獎烘豆師和咖啡師共襄盛舉。

其中也有不少創新商家，金門酒漬咖啡商行帶來融合金門特色的「高粱酒漬咖啡」、就是愛膠囊咖啡的專利環保膠囊咖啡包裝「SealPod」，及恆信國際推出的「紙啡機便攜式沖泡袋」，帶來新的咖啡風味與品嚐方式，展現玩咖實驗精神。

經發局指出，桃園咖啡節也設有「咖實驗」體驗課程，由專業老師帶領民眾體驗咖啡烘焙、拉花、手沖、占卜與渲染等課程，2天活動共開設12場次，今參與的民眾反應非常熱烈。活動也請來歌手孫盛希、康士坦的變化球、魏嘉瑩、南西肯恩、李欣庭、迷霧小鎮、Control T、貝克小姐、冰球樂團等團體接力演出。

經發局長郭裕信提到，咖啡節是接續啤酒節後的第2場大型休閒美食市集活動，準備許多好禮送給民眾，包括社群打卡禮、現場闖關禮、填寫問卷也有小禮物，消費滿額還有機會抽電動機車、平板及吸塵器等大獎，邀請民眾前來同樂。