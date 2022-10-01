年底九合一選舉步入倒數計時，新北市長選戰也進入白熱化，新北市長侯友宜更公開喊話向新北市民拉票，呼籲選民勿讓2014年朱立倫僅險勝2萬票的事件重演；民進黨新北市長參選人林佳龍對此則酸，若是侯友宜擔心重蹈朱立倫2014的事故，讓他徹底不用擔心的辦法「就是讓林佳龍當選」。

林佳龍表示，侯市長的行為跟朱立倫在2014年其實是一樣的，他除了吐槽朱立倫以外，現在的作為也是在重複朱立倫當時想選市長，又去選總統，如果不讓朱立倫2014的事件再度發生，那就讓林佳龍當選新北市長，這樣就不會去擔心，若是侯市長擔心重蹈朱立倫2014的事故，如果要徹底讓他不要擔心，「那就讓林佳龍當選」。

至於侯友宜昨(9月30日)天前往高雄幫柯志恩輔選、今(1)日又到台北幫小雞站台，被視為藍營是最強母雞；林佳龍則表示，政黨政治大家相互站台，本來是正常的，但因為侯市長是志在2024的總統大選，所以這個也被解讀成他在全國造勢。

他說，最近也看到新北市的城市競爭力評比大幅滑落，不管是哪個調查機構，其實大家還是希望侯市長能夠多用心在市政，腳踏兩隻船當然沒辦法做得好，「雙腳踏雙船就會翻船」，對新北市民也不公平，既然侯市長已經在佈局2024，那新北市民也就不用浪費這次市長選舉的這一票，「我會全力爭取當選、做好四年」。

不過被問及自己是否為綠營最強母雞時，林佳龍則表示，民進黨在新北是市長跟議員聯合競選，士氣非常的高，大家相互拉抬，也相信這次新北市民進黨提名的36席市議員參選人各個都是強棒，也是佳龍聯合競選的最好夥伴，所以也有信心透過聯合競選衝高選票，讓市長可以當選、議員全壘打。