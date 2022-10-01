舒子晨的鋼管表演，令人讚嘆連連。（民視提供）

舒子晨參加胡瓜、吳怡霈以及張文綺主持的民視、八大《最強綜藝秀》，她身穿火紅開洞性感裝，大跳鋼管舞，現場還使出絕招，從鋼管高空瞬間滑降到低的大招，讓所有人驚呼連連，直誇她太敬業了。

舒子晨說其實就是用自己的皮膚當「煞車皮」來演出，指導老師要她算深呼吸一口氣就從高空滑下並急煞，也說之前有失手沒算好節奏，腳趾頭直接擊地受傷，還坦言之前脊椎側彎就是練習鋼管舞一個大招，頭朝下並把腰當作中心支撐點旋轉，承受不了重量脊椎也歪了。

舒子晨說：「想要挑戰鋼管這個運動要有點自虐，因為真的很痛，還會有手臂有二頭肌」，隨即展示出強壯的手臂肌，讓主持人吳怡霈與代班主持張文綺直呼看到都超感動，太敬業了。

參加胡瓜、吳怡霈以及張文綺主持的民視、八大《最強綜藝秀》，她身穿火紅開洞性感裝，大跳鋼管舞，現場還使出絕招，從鋼管高空瞬間滑降到低的大招，讓所有人驚呼連連，直誇她太敬業了。

舒子晨說其實就是用自己的皮膚當「煞車皮」來演出，指導老師要她算深呼吸一口氣就從高空滑下並急煞，也說之前有失手沒算好節奏，腳趾頭直接擊地受傷，還坦言之前脊椎側彎就是練習鋼管舞一個大招，頭朝下並把腰當作中心支撐點旋轉，承受不了重量脊椎也歪了。

舒子晨說：「想要挑戰鋼管這個運動要有點自虐，因為真的很痛，還會有手臂有二頭肌」，隨即展示出強壯的手臂肌，讓主持人吳怡霈與代班主持張文綺直呼看到都超感動，太敬業了。