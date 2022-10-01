近日因偏東風影響，西半部地區擴散條件差，空品恐達「橘色提醒」，台中市環保局9月30日提前啟動空汙季專案稽查行動及相關應變措施，首日稽查中火、1日前往稽查中龍鋼鐵並取樣，結果約1周後出爐。

環保局長陳宏益表示，專案稽查與一般稽查不同，專案稽查是跨科室整合，由副局長領隊，空、水、廢、環評稽查人員深入稽核，每項都要符合國家標準，首日前往中火稽查並採樣，周末不休息，1日前往中龍鋼鐵深入稽查。

陳宏益指出，截至今年8月底止，中火燃煤量924萬公噸，較去年增加66萬噸，分析是因興達電廠及零星的小型事故，造成中火燃煤量上升，稽查時也已與中火溝通，希望燃煤量至少與過去平均持平或減少，不要增加，一起為台中空品努力。

環保局強調，台中今年空品PM2.5截至9月29日平均12.9微克，已達國家標準15微克以下，是中南部第一個達到國家標準的縣市，不僅符合日本的標準，也接近美國標準12微克。

陳宏益說，除針對台中市最大固定污染源台中火力發電廠及中龍鋼鐵執行稽查外，也派員針對大型工地、公共工程進行查核，執行相關應變措施。希望讓所有轄區業者一起配合，今年空品PM2.5台中首次達標，希望業者們盡量減量減排，繼續保持良好空品。