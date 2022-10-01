在丈夫查爾斯即位後，卡蜜拉王后也因此獲得新頭銜，椅子還沒坐熱就展現個人風格，據悉她將屏棄王室數百年的傳統，身邊不再需要侍女。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，婆婆伊莉莎白二世駕崩後，這位前康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）現在有了新身分，卡蜜拉王后認為較少的員工數量才跟得上時代，此舉更符合精簡君主制的理想。因此，她計畫廢除王室百年來的傳統，讓侍女的職位走入歷史，往後一概歸為助手。

報導指出，已故女王生前共有7位忠心耿耿的侍女左右，由鏡頭常客「頭號女孩」赫希(Lady Susan Hussey)所領導，有些人甚至陪伴女王近一甲子，負責處理公共和私人信函、安排王室日程、陪同女王出席活動，以及規劃家庭聚會等；此外，察言觀色也是重要的技能，注意內部有無風吹草動。侍女一職基於無償服務，而且各個都是貴族中的貴族，因為很少有人能完全出於忠誠，不求回報投身艱巨的工作。

如今大部分的侍女也都準備退休，卡蜜拉決定走出自己的路。一位消息人士透露，王后嫁進王室時就被分配到2位優秀的私人秘書，麥克馬納斯(Amanda Macmanus)和卡姆(Joy Camm)，他們與代理人金(Belinda Kim)成為她最強後盾。

此外，更稱卡蜜拉在倫敦、蘇格蘭有很多好朋友，認為必要時她傾向尋求他們的幫助，加上自己就是一位高產作家，光是去年就親自寫了2,000多封信件，或是有一種情況，未來會聘請更多員工處理突爆增的信量。