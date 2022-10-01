副總統賴清德到南投草屯紫微宮參拜，幫南投縣長參選人蔡培慧輔選。（楊靜茹攝）

賴清德與蔡培慧從草屯紫微宮上台助選途中，跟熱情的支持者揮手。（楊靜茹攝）

賴清德稱讚蔡培慧有堅強奮鬥的精神。（楊靜茹攝）

民進黨籍南投縣參選人蔡培慧與草屯鎮長參選人曾煌棊，位於草屯太平路的聯合競選總部1日成立，上午舉辦親子同樂會，有小丑變魔術折氣球及泡泡秀，下午2時許副總統賴清德、農委會主委陳吉仲等人來站台輔選，賴清德輔選說：「南投是好地方，所以有好人才帶領，南投才有未來，讓蔡培慧當選縣長。」

賴清德1日下午2時準時抵達草屯紫微宮，主委簡沛霖、蔡培慧、南投縣議員簡賜勝等人親自迎接，他先進去廟裡參拜玄天上帝，接著前往蔡培慧、曾煌棊聯合競選總部造勢大會會場，途中跟熱烈的支持鄉親揮手致意。

「蔡培慧921大地震後回南投，一待就是9年，手上經手32件重建案，是真正對南投有貢獻的人。」賴清德說，南投縣有台灣最高的山玉山、最大湖日月潭、最長的濁水溪，南投是好地方，所以要好人才帶領，南投才有未來，11月26日一定要讓蔡培慧真正當選南投縣長，來幫鄉親服務。

蔡培慧表示，他放下學術志業回南投從政，為的不是個人榮祿或家族利益，而是發自內心要讓自己的家鄉繁榮起來，所以她推偏鄉教育建設、爭取校園班班有冷氣、農民退休儲金制，協助電動自行車大廠進駐草屯，他將全力招商讓在地年輕人不必流落在外。

蔡培慧強調，南投不應該只是台中的後花園，而是一座有豐饒的自然資源和發展科技的潛力區， 希望南投給人的印象不再停留在「黑道的家鄉、有貪污風災捐款被判450年重刑的國民黨黑心縣長」。她有信心結合產官學，讓所有南投人能高喊「我南投我驕傲」。