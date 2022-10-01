來自佳冬鄉、萬丹鄉、滿州鄉與恆春鎮的屏東4大農會，1日將40種加工開發的農產品推廣至遠東百貨台南成功店，業者找來百貨VIP級的高端消費者優先採購「屏東好物」，增加屏東農產曝光率與企業群訂單。

佳冬鄉農會是蓮霧產地，各種加工產品包括蓮霧氣泡水、冰淇淋與果醬，轉變一般人對蓮霧的印象。萬丹有紅豆故鄉的美名，農會推出「金萬丹」品牌，包括紅豆湯、紅蔘茶與紅豆麵、紅豆搖搖飲。滿洲鄉出產原生種小黑豆，農會加工製造黑豆醬油，另還有黑豆茶與黑豆芝麻漿。恆春鎮是洋蔥產地，農會推出養生飲、洋蔥紅酒與醬油，都是特有的農美味。

屏東縣農業處長鄭永裕率領農會參加台南大遠百的「屏東好物」活動，活動之前已巡迴高雄市的漢神本館、漢神巨蛋館與夢時代百貨，都深受百貨消費者喜愛，遠東百貨台南成功店為第4場，鄭永裕向貴賓介紹各項屏東各項農產品特色，拓展企業客群訂單。