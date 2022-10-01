西藏自治區政府近日發布《關於穩經濟若干臨時性措施》，宣布在新冠疫情期間曾援藏抗疫者，可享終身在西藏全境遊免門票政策。

當局還出台第五輪「冬遊西藏」獎勵補助政策，恢復發放本地遊消費券，所有A級以上景點對西藏常住居民免收旅遊門票至明年3月15日，有條件的地（市）可面向全區推行旅遊優惠年卡。

另外，西藏自治區政府會繼續執行旅遊服務質量保證金暫退和緩繳政策，暫退標準按照應繳納數額的100％執行，補助期限延至明年3月31日；當局亦會繼續執行區內機票票價優惠政策。